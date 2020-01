Jak Trump ożenił swoje imperium biznesowe z prezydenturą Donald Trump spędził jeden na każde trzy dni swojej prezydentury w którymś ze swoich luksusowych ośrodków, hoteli albo pól golfowych. Dziesiątki razy wykorzystywał swoją potężną międzynarodową pozycję do promowania swoich biznesów. I przekazał miliony dolarów amerykańskich podatników do swoich firm rozrzuconych po całym świecie, pisze Anita Kumar z POLITICO. W ciągu trzech lat w Białym Domu, Donald Trump osiągnął coś, czego nie zrobił dotąd żaden z dotychczasowych prezydentów: pożenił swoje prywatne interesy z najwyższym amerykańskim urzędem publicznym. Jak wynika z mnóstwa dokumentów i rozmów, decyzja Trumpa, by zachować kontrolę nad jego rozległym imperium nieruchomości – pomimo zobowiązania, że odsunie biznes na bok, kiedy będzie rezydował w Białym Domu – stworzyła ogromną sieć potencjalnych konfliktów interesów, oskarżeń o to, że jego politykę napędzają jego osobiste interesy biznesowe, a nawet o możliwe naruszenia prawa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

