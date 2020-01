Jourova wezwała Przyłębską na dywanik 27 i 28 stycznia do Polski przyjedzie komisarz do spraw praworządności Komisji Europejskiej Vera Jourova. Jak ustaliło RMF, polityczka spotka się z prezes Trubunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. W ostatnim czasie KE znowu zaostrzyło ton w sprawie prawomocności trybunału. Prawo i Sprawiedliwość ma na pieńku z Verą Jourovą za tzw. ustawę kagańcową. Wiceszefowa Komisji Europejskiej otwarcie skrytykowała represyjną nowelizację polskiego prawa i wysłała list do głównych osób w państwie z apelem o wstrzymanie nad nią prac. PiS apelu nie wysłuchał, dlatego wizyta komisarz do spraw praworządności 27 i 28 stycznia może być partii rządzącej wybitnie nie na rękę. Jak ustaliła w Brukseli dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska–Borginon, Jourova zajmie się w Polsce głównie kwestią Trybunału Konstytucyjnego i spotka się z prezes TK Julią Przyłębską. Przypomnijmy, że polski rząd skrytykował ostatnio słowa rzecznika Komisji Europejskiej Christiana Wiganda, który stwierdził, że KE ma wątpliwości dotyczące prawomocności Trybunału Konstytucyjnego – spotkanie może więc przebiec w napiętej atmosferze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.