Kanada i Polska w ważnych światowych rankingach

Ostatnio na świecie pojawiło się wiele rankingów. Jak zawsze, interesuje nas pozycja, jaką w tych rankingach zajęła Kanada i Polska.

1. Ranking krajów demokratycznych brytyjskiego tygodnika “The Economist”

Ranking opiera się na analizie czterech obszarów: “proces wyborczy oraz pluralizm”, “funkcjonowanie rządu”, “aktywność polityczną” oraz “swobody obywatelskie”. Kraje zostają podzielone na cztery grupy: pełne demokracje, wadliwe demokracje, reżimy hybrydowe oraz reżimy autorytarne.

Polska znalazła się na 57. pozycji, za Węgrami i Bułgarią. Gorzej od Polski wypadły w UE jedynie Rumunia i Chorwacja. Polska należy do grupy “wadliwych demokracji” i w porównaniu z poprzednim rokiem jest o cztery pozycje niżej.

Tylko 22 państwa mają status “pełnych demokracji” – państwa nordyckie, ale też Nowa Zelandia, Irlandia i Kanada.

Pierwszy ranking został opracowany w 2006 roku. Tegoroczna edycja rankingu wskazuje, że demokracja ma się najgorzej od tego czasu.

2. Ranking mobilności społecznej

To Ranking Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), które obecnie odbywa się w Davos, obejmujący 82 państwa. Mobilność społeczna to zdolność obecnego pokolenia obywateli kraju do tego, by żyć lepiej niż poprzednie, na podstawie poziomu dochodów, wykształcenia, opieki zdrowotnej, dostępu do technologii, warunków pracy, możliwości podjęcia pracy i pobierania sprawiedliwej pensji, opieki społecznej i inkluzywności (dostępu do udziału w życiu społeczeństwa dla wszystkich grup ludzi).

Pierwsze trzy miejsca zajęły Dania, Norwegia i Finlandia.

Spośród państw G7 najwyżej znalazły się Niemcy (11. miejsce), Francja (12. miejsce). Kanada zajęła 14. miejsce). Na dalszych pozycjach znalazły się Japonia (15. miejsce), Wielka Brytania (21. miejsce), USA (27 miejsce) i Włochy (34. miejsce).

Polska zajęła 30. miejsce, wyprzedzając Rosję o 9 pozycji.

3. Ranking „2020 Best Countries”

Badaniem, przeprowadzanym przez BAV Group, U.S. News & World Report i Wharton School of the University of Pennsylvania, objęto 73 państwa. Analiza obejmuje 9 osobnych dziedzin tworzących oddzielne subrankingi:

atrakcyjność turystyczna,

społeczeństwo,

wpływy kulturowe,

przedsiębiorczość,

dziedzictwo kulturowe,

wzrost gospodarczy,

otwartość na biznes,

pozycja na arenie międzynarodowej,

jakość życia.

Polska znalazła się na 34. miejscu.

Kanada wraz ze Szwajcarią i Japonią znalazła się w czołówce raportu. Szwajcaria na 1. pozycji, Kanada – na drugiej, a Japonia na trzeciej.

Pełen angielski tekst raportu.