Kancelaria Sejmu złamała prawo? Europoseł PiS przekonuje: działali słusznie. Kancelaria Sejmu odmówiła dziś okazania sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi list poparcia do KRS – choć nakazywało jej to prawomocne postanowienie sądu. Powód? Decyzja administracyjna członka nowej KRS oraz prezesa SR w Olsztynie Macieja Nawackiego, który wcześnie rano cofnął delegację sędziego Juszczyszyna do stolicy. – Złamali prawo – tak o działaniu Kancelarii Sejmu mówi nam rzecznik “Themis”. Europoseł PiS, prawnik prof. Karol Karski przekonuje jednak, że Kancelaria postąpiła w sposób właściwy. Dziś rano Maciej Nawacki – prezes olsztyńskiego Sądu Rejonowego i bezpośredni przełożony sędziego Pawła Juszczyszyna – cofnął jego delegację do stolicy. W efekcie Kancelaria Sejmu nie udostępniła sędziemu ani jednej listy poparcia do KRS. – Postanowienie sądu o okazaniu list jest w mocy i należało je wykonać. Delegacja to tylko kwestia administracyjna. – mówił Onetowi rzecznik SO w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Tyle że Kancelaria zdecydowała inaczej – w efekcie wizyta sędziego Juszczyszyna w stolicy okazała się bezowocna. W najbliższy piątek w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbędzie się jawna rozprawa związana z listami poparcia do KRS. Wezwano na nią szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską. Nie jest wykluczone, że właśnie wtedy sąd ustosunkuje się do dzisiejszej decyzji tego organu, który postanowił nie wykonać prawomocnego postanowienia sądu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

