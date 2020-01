Katecheta kazał Mikołajowi zerwać serduszko WOŚP Kudowa-Zdrój żyje od kilku dni sprawą nastoletniego Mikołaja. Chłopiec jako wolontariusz WOŚP zebrał pokaźną kwotę i z dumą przyszedł na lekcję religii z serduszkiem orkiestry. Prowadzący zajęcia kazał mu usunąć z bluzy symbol WOŚP. Afera z serduszkiem WOŚP wybuchła po tym, jak incydent na Facebooku opisał ojciec Mikołaja. Hubert Sudoł z trudem panując nad emocjami opisał zachowanie katechety. “Ten oto nauczyciel nakazał mojemu synowi zdjąć z bluzy symbol WOŚP, bo jak to określił Owsiak to złodziej i On się z tym nie zgadza, więc Mikołaj ma to zrobić” – czytamy we wpisie. Chłopiec nie posłuchał polecenia katechety, a ten miał mu powtórzyć, że “Owsiak jest złodziejem, a datki trzeba wpłacać na Caritas”. “Zadaję sobie pytanie czy symbol WOŚP jest prawnie zakazany, czy jest czymś gorszącym, więc jakim prawem do cholery ten gość mający uczyć miłosierdzia sieje taką nienawiść” – napisał Sudoł. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

