Komisarz ds. sprawiedliwości rozmawiał z przedstawicielami organizacji sądowniczych o Polsce Komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders spotkał się w czwartek z przedstawicielami europejskich organizacji sądowniczych, by rozmawiać o praworządności i o Polsce – wynika z informacji na jego Twitterze. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Europejskiej Sieci Krajowych Rad Sądownictwa, sieci prezesów Sądów Najwyższych oraz Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów. Reynders na Twitterze zamieścił zdjęcie z przedstawicielami tych organizacji i poinformował, że dyskusja dotyczyła praworządności i Polski. Z reprezentantami tych organizacji w czwartek w Brukseli spotkała się także wiceszefowa Komisji Europejskiej, unijna komisarz ds. wartości Viera Jourova.

