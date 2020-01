Komisja Europejska zaskoczyła PiS. Rząd liczy, że TSUE powie “nie”. zba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która powstała na podstawie nowelizacji ustawy autorstwa PiS, będzie – za sprawą Komisji Europejskiej – pod lupą Trybunału Sprawiedliwości UE. Wiadomo, jak zareagował PiS i czego się spodziewa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stoi przed decyzją, czy przychylić się do wniosku Komisji Europejskiej. Chce ona, by tymczasowo “zamrozić” Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Co na to wszystko PiS? Jak donosi “Dziennik Gazeta Prawna”, politycy Prawa i Sprawiedliwości byli zaskoczeni, ale przedstawiciele władzy na razie dają sobie czas na zapoznanie się z wnioskiem i przygotowanie odpowiedzi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

