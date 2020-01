Kongresmeni wzywają Andrzeja Dudę do zawetowania “ustawy kagańcowej” Dwóch kongresmenów z USA, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji ds. Europy, napisało list otwarty do Andrzeja Dudy. Wyrażają w nim “poważne zaniepokojenie” reformami sądownictwa w Polsce i apelują do prezydenta Polski, aby nie podpisywał ustawy dyscyplinującej sędziów. List do prezydenta Polski wystosowali dwa kongresmeni – Eliot L. Engel, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych oraz Bill Keating, przewodniczący Podkomisji ds. Europy, Eurazji, Energii i Środowiska. List ukazał się w niedzielę na stronie internetowej Izby Reprezentantów USA. “Jako wieloletni zwolennicy ścisłych stosunków między USA a Polską, opartych na wspólnych wartościach demokratycznych piszemy, aby wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie reformami sądownictwa w Polsce, które nie przestrzegają zasad niezawisłości sądów i trójpodziału władzy” – czytamy w liście. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

