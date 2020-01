Konta na Instagramie nie musisz kasować na zawsze Kiedy Instagram znudzi wam się, albo po prostu będziecie mieli dość tego portalu, zadacie sobie pytanie: jak usunąć konto? Wtedy dostaniecie dwie opcje do wyboru. Można skasować swój profil na zawsze, albo tymczasowo go zawiesić. Wyjaśniamy, jak to zrobić. Tymczasowe wyłączenie konta na Instagramie zajmuje dosłownie chwilę, ale nie można zrobić tego z poziomu aplikacji. Trzeba zalogować się na stronie instagram.com. Następny krok to przejście na zakładkę z własnym profilem i wybranie opcji “edytuj profil”. Potem trzeba przewinąć w dół i wybrać opcję “tymczasowe wyłączenie konta”. System zada wtedy pytanie o powód dezaktywacji – trzeba zdecydować się na jedną z dostępnych opcji i ponownie wprowadzić hasło. Na koniec pozostaje wybrać “wyłącz tymczasowo konto”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

