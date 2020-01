Królowa Elżbieta zgodziła się na brexit. Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia. Brytyjska królowa Elżbieta II wyraziła zgodę na wejście w życie ustawy regulującej warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – poinformował na Twitterze minister ds. brexitu Steve Barclay. Brytyjska królowa Elżbieta II wyraziła zgodę na wejście w życie ustawy o porozumieniu ws. wystąpienia z Unii Europejskiej – ogłosił zastępca spikera Izby Gmin Nigel Evans. To oznacza, że niezbędny do uporządkowanego brexitu akt prawny wszedł w życie. Ustawa o porozumieniu w sprawie wyjścia z UE – nazywana w skrócie WAB – w środę wieczorem została ostatecznie przyjęta przez parlament. Izba Lordów zdecydowała, że nie będzie dalej forsować odrzuconych wcześniej w głosowaniach w Izbie Gmin poprawek, zgadzając się tym samym na przyjęcie ustawy w wersji zaproponowanej przez rząd Borisa Johnsona. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

