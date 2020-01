KRS nadal będzie opiniować kandydatów na sędziów Krajowa Rada Sądownictwa będzie opiniowała kolejnych kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rada zajmie się konkursem sędziowskim do tej izby na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu – poinformował rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera. Jak dodał, na sześć wolnych stanowisk sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej wpłynęły 33 kandydatury. Obwieszczenie prezydenta o tym naborze ukazało się w lipcu ub.r. Jak wynika z planu prac KRS, posiedzenie potrwa od wtorku do piątku. Oprócz opiniowania kandydatów do Izby Dyscyplinarnej SN Rada zajmie się też m.in. rozstrzygnięciem konkursów na sędziów sądów powszechnych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

