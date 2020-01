Krystyna Pawłowicz wygrała prawomocnie w sądzie z Owsiakiem Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyrok sądu I instancji w sprawie, jaką Krystyna Pawłowicz wytoczyła Jerzemu Owsiakowi – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Sąd stwierdził winę oskarżonego, ale nie uznał go za osobę skazaną. Co powiedział wtedy Owsiak? “Niech pani spróbuje seksu. Poczuje pani motyle w brzuchu, poczuje pani rozluźnione plecy. Poczuje pani kwiat we włosach, a przez to w głowie też się może poukładać” – powiedział wówczas szef WOŚP. Potem przeprosił za nie Krystynę Pawłowicz, ale ta wniosła sprawę do sądu. Krystyna Pawłowicz domagała się uznania Jerzego Owsiaka za winnego i skazania go na prace społeczne. Proces z art. 216 Kodeksu karnego odbywał się za zamkniętymi drzwiami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

