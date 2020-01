Książę Harry w drodze do Kanady Brytyjski książę Harry opuścił w poniedziałek wieczorem Wielką Brytanię, udając się do Kanady, gdzie dołączy do przebywającej tam od kilku dni żony, księżnej Meghan oraz ich syna Archiego – podały brytyjskie media. W sobotę wieczorem w wydanym przez Pałac Buckingham oświadczeniu królowa Elżbieta II poinformowała, że w związku z tym, iż książę Harry i księżna Meghan zamierzają prowadzić bardziej prywatne życie, nie będą już używać tytułów Ich Królewskich Wysokości (HRH) ani otrzymywać żadnych funduszy publicznych, przysługujących w związku z pełnieniem oficjalnych obowiązków. Oświadczenie Elżbiety II ws. Harry’ego i Meghan. Postanowienia te, które mają wejść w życie wiosną tego roku, zostały uzgodnione w reakcji na wywołany przez parę na początku stycznia kryzys w rodzinie królewskiej. Harry – młodszy syn następcy tronu, księcia Karola – oraz jego amerykańska żona niespodziewanie ogłosili na Instagramie, że zamierzają zrezygnować z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej, chcą sami się utrzymywać oraz planują dzielić czas między Wielką Brytanię i Amerykę Północną. Ich głównym zajęciem ma być fundacja charytatywna. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

