Lavard, z pasji do krawiectwa

Lavard to firma, która od pokoleń dba o nienaganny wizerunek kobiet i mężczyzn. Swoje kolekcje tworzy z ogromną pasją, zamiłowaniem i miłością do rzemiosła krawieckiego. Wszystkie projekty są szczegółowo zaprojektowane i dopracowane w najmniejszych detalach. Marka z powodzeniem łączy w sobie klasykę i najnowsze trendy ze światowych wybiegów mody.

Lavard od początku do końca kontroluje swoje produkty, od projektowania, poprzez krojenie, szycie, aż po samą sprzedaż. Kolekcja charakteryzuje się niesamowitą dbałością o detale i bardzo wysoką jakością tkanin. Flagowymi produktami są okrycia męskie i damskie. Wykonane z najlepszej jakości wełny, nierzadko z dodatkiem szlachetnego kaszmiru, jedwabiu, alpaki czy moheru są doskonałym przykładem klasy i stylu. Płaszcze męskie to propozycje od klasycznych krojów, po casualowe z dodatkowym panelem ocieplającym. Dla wielbicieli niecodziennych rozwiązań marka proponuje świetne modele w wyrazistą kratę. Z kolei damskie propozycje to całe spectrum kolorów, fasonów i deseni. Od pięknych i klasycznych dyplomatek, które powinny wisieć w szafie każdej kobiety sukcesu po oryginalne i ciekawe modele szlafrokowe w kratę lub piękne futerka czy „baranki”, które przyciągną niejedno zazdrosne spojrzenie. Zaraz za okryciami swoje miejsce znajdują garnitury damskie i męskie. Garnitury damskie to stylowe modele casualowe w piękne kwiaty, kraty czy groszki. Propozycje biznesowe w prążki lub gładkie w pięknych odcieniach granatu, bordo czy czerwieni dla kobiet lubiących wyzwania. Pięknie i starannie skrojone marynarki w towarzystwie spodni z tej samej tkaniny z powodzeniem zastąpią sukienki i zapewnią komfort, wygodę oraz stylowy look. Garnitury męskie to cała paleta barw od stonowanych beżowych i grafitowych poprzez biznesowe granatowe, aż po oryginalne w kratkę czy w prążki. Propozycje dwurzędowe o modnym kroju slim, pięknie podkreślą atuty męskiej sylwetki, z kolei dwurzędowe zatuszują drobne mankamenty. Ważnymi elementami kolekcji są także marynarki i koszule. Piękne marynarki męskie wykonane z wysokiej jakości wełny. Modele sportowe z nakładanymi kieszeniami oraz modele casualowe w piękne kraty. Dla odważnych mężczyzn marka proponuje energetyczne czerwienie i błękity, które z klasyczną białą koszulą i wzorzystymi chinosami stworzą świetny i niebanalny zestaw, który nie pozwoli zginąć w tłumie. Do marynarek Lavard proponuje chinosy, koszule i dzianiny. Klasyczne białe i błękitne uzupełnią biznesowe oraz wizytowe stylizacje, natomiast wszystkie wzorzyste spiszą się fantastycznie w casualowych zestawieniach.

Lavard to marka, która nieustannie dba o naszą nienaganną prezencję. Cała kolekcja jest komplementarna, co pozwala na skompletowanie gotowych stylizacji w zależności od okazji. Styl wizytowy, biznesowy, wieczorowy czy casualowy to propozycje, które zaspokoją nawet najbardziej wyrafinowane gusta. Każdy, niezależnie od wieku, charakteru czy wykonywanego zawodu znajdzie w kolekcji coś dla siebie. Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą!