Liczba ludności Polski spada. Nowe dane GUS. Liczba ludności Polski na koniec 2019 roku wyniosła 38 milionów 383 tysiące, o 28 tysięcy mniej niż pod koniec roku 2018 – wynika z opublikowanych w środę wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Zanotowano ujemny przyrost naturalny – liczba urodzeń była o 35 tysięcy niższa od liczby zgonów. GUS podkreśla, że spadek liczby ludności obserwowany jest od 2012 r. (z wyjątkiem 2017 r., kiedy zanotowano nieznaczny wzrost). Wpływ na spadek ma przede wszystkim przyrost naturalny, który od 2013 r. pozostaje ujemny. W 2019 r. w Polsce na świat przyszło 375 tys. dzieci, ok. 13 tys. mniej niż w roku poprzednim. Liczba urodzeń była o ok. 35 tys. niższa niż liczba zgonów (410 tys.).

