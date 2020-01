LIczi może zabić. 5 właściwości owocu o których warto wiedzieć. Wielkością przypomina polską truskawkę, ale jest od niej o wiele słodsze. Mowa o liczi. Ten pochodzący z Kambodży owoc ma wiele właściwości leczniczych oraz kosmetycznych. Należy jednak na niego uważać, bo jego nieumiejętne spożycie prowadzić może do poważnej choroby, a nawet śmierci. Spolszczona nazwa omawianego przez nas owocu to “liczi”, ale na świecie spotkać można także opisujące go inne określenia, jak: lychee, lichee, litchi czy nawet lyczi. Najwięcej “liczi” rośnie w Chinach, które eksportują go na ogromną skalę. Tam owoc ten nazywany jest “chińską śliwką”. Jak wygląda? Liczi ma różową skorupkę, która pokryta jest tępo zakończonymi, niewielkimi kolcami. Niektóre odmiany mają barwę pomarańczową, żółtą, a nawet delikatnie czerwoną. W środku, pod skorupką kryje się delikatny miąższ otaczający sporej wielkości pestkę.To właśnie miąższ jest jedyną jadalną częścią tego owocu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

