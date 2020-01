Limitowana gościnność Dlaczego Polska wita Ukraińców z otwartymi ramionami, a potem zostawia na pastwę losu? Kristina miała ciemne włosy i szczere spojrzenie. Miała pracę w pralni przy ul. Owczej w Gorzowie Wielkopolskim. Miała plany i marzenia: chciała tutaj zostać na dłużej. Miała też telefon, a w telefonie komórkowym numer do mamy na Ukrainie. Kiedy było źle, wybierała numer i dzwoniła, chociaż połączenie kosztowało. Opowiadała o pracy, wynajmowanym mieszkaniu, zjedzonych posiłkach, kupionych ciuchach, poznanych słowach w języku polskim. Żaliła się, że jest taki jeden. Strasznie się przyczepił. Co mu powiedzieć, żeby dał już sobie spokój? Mama Kristiny słuchała. Nie mogła przyjechać i wyjaśnić sprawy jedną, matczyną rozmową. Nie było pieniędzy, przecież przez to jej córka wyjechała do Polski. O swoich problemach Kristina nie opowiadała nikomu innemu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.