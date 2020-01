Lodowe placki na jeziorze Oprócz zgrzytania zębów i przemarzniętych nosy oraz policzków, obecna fala zimna przyniosła również ciekawe zjawisko u kanadyjskiego wybrzeża Penticton w Kolumbii Brytyjskiej. Małe kręgi, zwane „lodowymi pancake’ami powstały na jeziorze od Okanagan z Penticton Lakeside Resort do restauracji Hooded Merganser. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

