Marian Turski i jego apel w Oświęcimiu Wykorzystał rocznicę, by zaatakować rząd – tak przemowę byłego więźnia obozu Auschwitz ocenia Krzysztof Bosak z Konfederacji. Z kolei Samuel Pereira wypomniał jego przeszłość. Marian Turski wzywał w Oświęcimiu m.in. do tego, by “nie być obojętnym” oraz podkreślał potrzebę ochrony prawa mniejszości. W Oświęcimiu odbyły się uroczystości związane z 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz. Marian Turski, był jednym z ocalałych z Auschwitz-Birkenau, który przemawiał podczas obchodów. – Nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnych potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni, gdy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione jednocześnie – mówił Turski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

