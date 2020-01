Mateusz Morawiecki i Angela Merkel spotkali się w Berlinie Angela Merkel i Mateusz Morawiecki rozmawiali we wtorek na roboczym śniadaniu w Urzędzie Kanclerskim w Berlinie. Dzień wcześniej wzięli udział w uroczystości z okazji rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, ale rozmowy dotyczyły też bieżących spraw. Jak poinformował rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert, główne tematy spotkania to Unia Europejska i stosunki obu państw. Przed spotkaniem agencja dpa napisała bez powołania się na źródła, że rozmowa “może też dotyczyć trwającego sporu między UE a Polską o naruszanie praworządności w tym kraju”. Wspólnej konferencji prasowej nie było. O przebiegu rozmowy poinformował dziennikarzy polski premier. Dotyczyła ona m.in. negocjacji nad nowym wieloletnim budżetem UE na lata 2021-2027, które wkraczają w decydująca fazę. 20 lutego ma się odbyć specjalny szczyt budżetowy UE. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

