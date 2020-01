Metamorfoza “Agenta Tomka” Burza po słowach byłego agenta CBA Tomasza Kaczmarka. Po tym, jak ujawnił, że tajna operacja ws. willi Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich miała być przeprowadzona na polityczne zlecenie ówczesnych szefów Biura, kierownictwo Biura odcięło się od swojego funkcjonariusza. W przeszłości ich relacje wyglądały zupełnie inaczej. Kaczmarek w rozmowie z dziennikarzami “Superwizjera” przyznał, że metody stosowane przez ówczesne kierownictwo CBA były nielegalne. I miały służyć do walki z przeciwnikami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości. Ujawnił, że zeznania, jakie składał podczas pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, były wymuszane przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. – Miałem wytworzyć przeświadczenie, że dom w Kazimierzu Dolnym należy do Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Moje zeznania na ten temat są wynikiem rozkazów i poleceń, jakie otrzymałem od Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w zakresie prowadzenia przeze mnie czynności operacyjnych oraz dokumentacji. Moje notatki i zeznania są efektem nacisków moich byłych przełożonych – twierdzi “Agent Tomek” w rozmowie z dziennikarzami TVN. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

