Mieszkańcy podkrakowskich gmin apelują o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej Anonimowi mieszkańcy podkrakowskich gmin zaapelowali do wojewody i marszałka Małopolski o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na obszarze metropolii krakowskiej. Apel opublikował również na swoim facebookowym profilu Skawiński Alarm Smogowy. Pismo anonimowych mieszkańców gmin Czernichowa, Niepołomic, Skawiny, Wieliczki, Zabierzowa trafiło do włodarzy województwa “w związku z utrzymującym się katastrofalnym stanem jakości powietrza, występującym wskutek spotęgowania destrukcyjnego wpływu niskiej emisji z przestarzałych palenisk domowych na terenie wszystkich gmin ościennych Krakowa”. O wniosku poinformowały dziennikarzy krakowski i skawiński Alarm Smogowy. “W związku z utrzymującym się katastrofalnym stanem jakości powietrza, występującym wskutek spotęgowania destrukcyjnego wpływu niskiej emisji z pyłowych, przestarzałych palenisk domowych na terenie wszystkich gmin ościennych Krakowa, przez utrzymujące się niekorzystne zjawiska naturalne tj. inwersję temperatur i brak wiatru (…) wnosimy o niezwłoczne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej – klęski SMOGU – na terenie gmin ościennych Krakowa” – czytamy w apelu mieszkańców gmin sąsiadujących z Krakowem., który na swojej stronie na Facebooku opublikował Skawiński Alarm Smogowy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.