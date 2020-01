Minister USA krytykuje Gretę Thunberg: Kim ona jest? – Jeżeli Greta Thunberg skończy kiedyś ekonomię, będzie mogła do nas przyjść i przedstawić swój punkt widzenia – powiedział na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos minister finansów USA Steven Mnuchin. – Administracja prezydenta Donalda Trumpa uważa, że sprawą regulacji emisji CO2 powinny się zająć przedsiębiorstwa i nie należy w tej materii nakładać na nie podatków – powiedział w czwartek Mnuchin w wywiadzie dla telewizji CNBC. Minister zaatakował też szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg, która działa na rzecz walki z ociepleniem klimatu. – Czy ona jest głównym ekonomistą? Kim ona jest? Jestem zdumiony – powiedział Mnuchin i dodał, że jej kampania jest “żartem”. – Jeżeli Greta Thunberg skończy kiedyś ekonomię, będzie mogła do nas przyjść i przedstawić swój punkt widzenia – powiedział. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

