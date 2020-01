Minister Ziobro okłamał wiceprzewodniczącą KE Wizyta komisarz Věry Jourovej potoczyła się zupełnie nie po myśli partii Jarosława Kaczyńskiego. Sytuację próbował ratować minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ale w desperacji posłużył się manipulacją. Również dlatego Komisja Europejska nie odpuści rządowi PiS zamachu na praworządność Podczas spotkania z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Věrą Jourovą 28 stycznia 2020 minister Ziobro miał… „zaorać opozycję”. Tak napisał na swoim twitterowym profilu jego zastępca Michał Wójcik. W komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości czytamy, że Ziobro pokazał Jourovej „dwa wymowne materiały” – dowody na hipokryzję Platformy Obywatelskiej. W tym wypowiedź prof. Andrzeja Rzeplińskiego z 2004 roku oraz dokument sprzed 13 lat, w którym PO miała proponować, by członków-sędziów Krajowej Rady Sądownictwa wybierał Sejm. „Co na to KE?” – dopytywał na Twitterze Wójcik. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

