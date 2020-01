Mississauga – nowe apartamentowce Z cyklu: Domowe ciekawostki Ostatnie trendy w budownictwie to oczywiście jak najwięcej apartamentowców: są bardziej dostępne dla wszystkich kupujących, poza tym miasto ściąga duże podatki z małego gruntu i wszyscy są zadowoleni. Sami widzimy na co dzień ile jest nowo rozpoczętych budów. Oczywiście nie każdy lubi te wysokościowce, ale taka forma budowy oczywiście jest tańsza oraz szybsza w realizacji. Daje też więcej nowych mieszkań, a tych ciągle brakuje. Właśnie niedawno miasto wymieniło zupełnie nową okolicę, w której ma powstać więcej wieżowców. Projekt, a zarazem proponowane budynki nazywać się będą Edenshaw Development, a cały system będzie zlokalizowany przy 78 Park Street East oraz od 22 do 28 Ann Street w dzielnicy Port Credit, na zachód od ulicy Hurontario oraz na północ od Park Street East, tylko około 50 metrów od stacji GO w port Credit oraz na zachód od dużego parkingu, którego właścicielem jest Metrolinx przy 30 Queen Street East. Wybudowanie całego system parkingów planowane jest nieco później (dokładnej daty jeszcze nie ma), natomiast nowa stacja systemu komunikacyjnego LRT planowana jest w odległości około 100 metrów od tego nowego osiedla. Inwestor, który zamierza budować cały projekt, obecnie złożył jeszcze jeden projekt do akceptacji, aby uzyskać zgodę na budowę budynku apartamentowego, o zróżnicowanym przeznaczeniu, o wysokości 22 pięter, w którym ma być 313 mieszkań apartamentowych oraz trzy pomieszczenia o charakterze biurowym. W budynku przewidziany jest również cztero-poziomowy parking podziemny. Obecnie w tej okolicy zezwala się na budowę budynków o wysokości ośmiu pięter, a więc proponowany budynek o wysokości 22 pięter znacznie odbiega od obecnego planu zagospodarowania terenu i będzie wymagał specjalnej zgody miasta. Ponadto, według obecnego planu zabudowy, projekt tego budynku miałby powstać na obszarze 0,64 akra powierzchni. Obecnie na tym terenie znajdują się inne budynki, a mianowicie: cztery domy jednorodzinne oraz jeden triplex, czyli budynek o trzech osobnych lokalach. Zgoda na taką zabudowę oraz rozbiórkę dotychczasowych budynków została już zaakceptowana przez dział zajmujący się Dziedzictwem Narodowym (City’s Heritage Advisory Committee). W okolicy tej istnieją już inne budynki, o zróżnicowanej zabudowie, które mają od pięciu do 27 pięter wysokości, a także kilkanaście innych mniejszych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Firma deweloperska próbowała jeszcze wykupić inny budynek jednorodzinny przy 30 Ann Street, który mieści się na północnej części całej planowanej inwestycji, jednak firmie nie udalo się doprowadzić do porozumienia z obecnymi właścicielami tej posesji, co stawia pod znakiem zapytania możliwość wybudowania tego wysokościowca w oczekiwanej formie. Oczywiście lokalizacja tego budynku jest bardzo atrakcyjna, mieści się w bardzo dogodnej odległości od czterech różnych parków w Port Credit: Memorial, Harold Kennedy, Saddington oraz Plaus, a także Port Credit Arena, jak również istniejącego basenu. Oczywiście miasto mimo tych przeciwności rozpatruje złożony projekt oraz podanie o wyrażenie zgody na budowę. Jak zostanie to rozpatrzone – zobaczymy, lecz należy podkreślić, że miasto zmienia wygląd dość szybko, a więc można spodziewać się dalszych podobnych aplikacji. Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”, a korzystając z naszej strony internetowej „house4us.ca” macie Państwo bardzo ułatwiony dostęp nie tylko do naszej oferty, lecz również do całego systemu poszukiwań nieruchomości do sprzedaży, z mapą, cenami, wszystkimi niezbędnymi inormacjami: prosimy z nich korzystać, jest to usługa zupełnie bezpłatna! Ryszard Sobolewski GoWest Realty Ltd, Brokerage Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Ryszard Sobolewski Website Od Ponad 10 Lat Zwiazany z Firma GoWest Realty Ltd.,,Brokerage, Najstarszym Biurem Polonijnym Na Rynku Nieruchomosci W Okolicach Toronto. Sprzedaz, Kupno, Wynajmem Lokali, Rowniez Komercyjnych. Pracuje wspolnie z Malzonka, Malgorzata. Nasze motto:“Co Dwie Glowy To Nie Jedna!”. Bezplatne Porady. Search

