Nagrody Grammy rozdane. Billie Eilish zgarnęła pięć statuetek. Tegoroczną zwyciężczynią gali Grammy – zdecydowanie Billie Eilish. 18-latka zgarnęła aż 5 statuetek, w tym wszystkie w najważniejszych konkurencjach: album roku, nagranie roku, piosenka roku, najlepszy debiut i najlepszy wokalny album pop. Radość z triumfu młodej wokalistki przyćmiła wiadomość o śmierci legendarnego koszykarza Kobe Bryanta. – Jesteśmy dzisiaj bardzo smutni, bo Los Angeles, Ameryka i cały świat straciły bohatera. Stoimy złamani wpół w domu, który zbudował Kobe Bryant. W życiu nie pomyślelibyśmy, że będziemy musieli tak rozpocząć tę galę. Muzyka to najwspanialsze lekarstwo, więc pomóżmy sobie teraz nawzajem – rozpoczęła tegoroczną prowadząca galę Grammy Alicia Keys. Trwająca niemal 4 godziny ceremonia wręczenia nagród muzycznych odbyła się w Staplem Center w Los Angeles, halą Los Angeles Lakers, w którym Bryant święcił największe sukcesy. Najwięcej nominacji podczas tegorocznej edycji Grammy otrzymali Lizzo, bo aż dziewięciu, Billie Eilish była nominowana w siedmiu kategoriach, a Lil Nas X w sześciu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.