Najbardziej i najmniej zadłużone państwa Unii Europejskiej Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące długu publicznego w krajach Unii Europejskiej. Z zestawienia wynika, że najbardziej zadłużonym krajem Wspólnoty jest Grecja, a najmniej – Estonia. Na koniec trzeciego kwartału 2019 stosunek długu publicznego do PKB – to najczęściej wykorzystywany miernik, pokazujący stan zadłużenia – w strefie euro wyniósł 86,1 proc. Dla porównania, na koniec drugiego kwartału tego roku było to 86,4 proc. W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten spadł z 80,4 proc. do 80,1 proc. Najwyższy stosunek długu publicznego do PKB na koniec trzeciego kwartału 2019 roku odnotowano w Grecji (178,2 proc.), we Włoszech (137,3 proc.), Portugalii (120,5 proc.), Belgii (102,3 proc.) i Francji (100,5 proc.). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.