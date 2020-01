Najmniejsza na świecie złota moneta trafiła do obiegu Mierzy zaledwie 2,96 milimetra i waży 0,063 grama. Szwajcaria wyemitowała najmniejszą złotą monetę na świecie, na której widnieje wizerunek słynnego fizyka Alberta Einsteina. Mennica Federalna Swissmint podkreśliła w czwartkowym komunikacie, że chciała zaprezentować coś wyjątkowego. Moneta została zaprojektowana przez grawera Remo Mascheriniego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

