Największa od dziesięcioleci plaga szarańczy pustoszy Kenię Szarańcza pustynna pustoszy Kenię – owady zajęły już 70 tys. hektarów tego wschodnioafrykańskiego państwa. To największa tego typu plaga od 70 lat. Z podobnymi trudnościami zmagają się też Somalia i Etiopia. Jak szacuje ONZ cytowane przez “The Guardian”, na walkę z szarańczą za pomocą oprysków potrzebne jest 70 mln dolarów. Mieszkańcom terenów dotkniętych plagą grozi klęska głodu. Szarańcza to 6-centymetrowy owad o wadze 2 gramów, który żywi się roślinami uprawnymi. Choć nie jest szczególnie duży, może wyrządzić ogromne szkody. Wszystko dlatego, że szarańcza przemieszcza się w chmarze, która może liczyć nawet 150 mln owadów na kilometr kwadratowy. Mieszkańcom krajów dotkniętych plagą zagląda teraz w oczy widmo głodu. Somalia jako państwo upadłe (kontrolowane częściowo przez radykałów z Al-Qaidy) i tak jest już dotknięte tą klęską, a szarańcza może tylko pogorszyć sprawę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

