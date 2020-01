Naukowcy: w ciągu 10 dni liczba osób zarażonych koronawirusem wzrośnie do 250 tys. Brytyjscy i amerykańscy epidemiolodzy stworzyli opracowanie, na podstawie którego obliczyli, że już 4 lutego w samym mieście Wuhan będzie aż 250 tys. zarażonych wirusem. Szacują, że do tej pory zidentyfikowano tylko 5 proc. osób, które są nosicielami koronawirusa. Raport przewiduje dużo szysze rozprzestrzenianie się wirusa, niż jakiekolwiek dotychczasowe prognozy. “Chińskie władze bardzo szybko uruchomiły nadzór nad tym nowym patogenem, co pozwoliło na szybką ocenę tego, jak wirus będzie wzrastał”- czytamy w raporcie. Naukowcy podkreślają, że spodziewają się kolejnych wybuchów epidemii, które wystąpią w innych chińskich miastach, a infekcje będą nadal przenosić się do międzynarodowych miejsc w coraz szybszym tempie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

