„Nie pozwólmy, aby się to powtórzyło, nigdy więcej, nikomu!" „Jeśli będziecie obojętni, jakiś Auschwitz spadnie Wam z nieba" – mówił Marian Turski. „Wy będziecie odpowiedzialni za to, żeby takie nieszczęście się nie powtórzyło w historii Żydów" – to Batszewa Dagan. Na uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz w centrum byli Ocaleni. Muzeum zorganizowało poruszające upamiętnienie ofiar Zagłady Dokładnie 75 lat temu żołnierze Pierwszego Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej weszli na teren nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Znaleźli tam około 7,5 tys. więźniów, których pozostawili uciekający na zachód Niemcy. Od lat, tego dnia na terenie byłego obozu muzeum Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau organizuje obchody ku czci pamięci ofiar obozu i Zagłady w ogóle. O dzisiejszej uroczystości na terenie byłego obozu w Auschwitz nie można powiedzieć, że polityka przesłoniła pamięć o ofiarach. Prezydent Andrzej Duda nie nawiązywał do konkurencyjnego wydarzenia zorganizowanego parę dni temu w Jerozolimie, nie wspomniał o sporze o historię z Rosją. Politycznej aluzji można ewentualnie doszukiwać się jednym z ostatnich zdań:

