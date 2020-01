Nie przyjęli księdza po kolędzie. W skrzynce znaleźli list od proboszcza. Mieszkańców Żyrardowa, którzy nie przyjęli księdza po kolędzie, czekała niespodzianka. W skrzynkach pocztowych znaleźli list od proboszcza, który wyraził swoją opinię i polecił parafianom konkretną modlitwę. Treść listu opublikował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. “Nie potrafiliście przyjąć księdza w czasie trwania kolędy, ulegając medialnej, zaplanowanej, nierozumnej, szkodliwej akcji niszczenia i deformowania wizerunku Kościoła, autorytetu księdza, wartości, które przyniosła człowiekowi, rodzinie i Polsce cywilizacja chrześcijańska” – pisze na wstępie listu proboszcz kościoła w Żyrardowie. “Bóg widzi wasze racje, wasze wybory, motywy działania. Nie chcę z wami dyskutować, niech mi wolno jednak będzie zaproponować wam modlitwę do św. Archanioła Michała na każdy dzień” – czytamy dalej w liście opublikowanym na Facebooku przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

