"Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji jak z Dudą w Izraelu" Rok temu cały świat przyglądał się sporowi Polski z Izraelem o ustawę IPN. W sieci szalały szkalujące dobre imię Polski określenia "polskie obozy". Teraz polski prezydent nie pojechał do Jerozolimy, bo Izrael nie zgodził się, by przemawiał przed lub po prezydencie Rosji. – Nie wyobrażam sobie, by przy pozycji Lecha Kaczyńskiego w Izraelu podobna sytuacja mogła mieć miejsce – mówi naTemat dawny rzecznik prezydenta Kaczyńskiego. Prezydent Duda nie pojechał do Izraela na obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Mnóstwo Polaków solidaryzuje się z nim w imię obrony przed fałszowaniem historii przez Rosję. Również opozycja, zwykli ludzie, zewsząd słychać, że w tej kwestii szczególnie powinniśmy być zjednoczeni.

