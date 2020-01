“Niemożliwe Zadanie” to koszmar chorych na depresję Zmywanie naczyń, zapisanie się do lekarza, wyrzucenie śmieci, umycie włosów, zrealizowanie recepty w aptece… Ot, codzienność. Wydaje się banalne? Nie dla osób chorych na depresję. Dla nich każda z tych rzeczy może stać się Niemożliwym Zadaniem. Zadaniem, którego absolutnie nie jest się w stanie wykonać – i to wcale nie przez lenistwo. Społeczeństwo wie o depresji coraz więcej. Wie już, że to choroba, a nie zły nastrój, który można naprawić prostym “ogarnij się” (lub innymi tekstami, których lepiej do osób zmagających się z depresją nie kierować). Wie, że wymaga leczenia tak, jak cukrzyca czy nadciśnienie. Wie w końcu, że aby z nią wygrać, chory potrzebuje zrozumienia oraz wsparcia otoczenia.



Ciągle jednak zdarzają się nieporozumienia. Jak wtedy, gdy Małgorzata Rozenek-Majdan wyznała: "jak wezmę sobie miseczkę po brzegi wypełnioną puree, to zaraz mi lepiej i depresja mija". Nie, ziemniaki nie pomogą na poważną chorobę, jaką jest depresja. Pomogą na chandrę, owszem. O tym, że ludzie ciągle jeszcze mylą depresją ze zwykłym smutkiem ("przez tę pogodę mam depresję", "miałam depresję, ale pomógł mi Netflix i wino", "mam jesienną depresję), pisała w liście do redakcji oburzona czytelniczka.

