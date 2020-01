Niezapomniana lekcja i ostrzeżenie od Ocalonego Tego trzeba wysłuchać. To mądre słowa byłego więźnia Mariana Turskiego: “Auschwitz nie spadł nagle z nieba… (…) Nie bądźcie obojętni, bo spadnie na was ‘jakiś Auschwitz”‘… Mówi o 11. przykazaniu: “Nie bądź obojętny”. OBEJRZYJ I POSŁUCHAJ: https://www.youtube.com/watch?v=WeU4efasAKo Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.