Nispodzianki w Australian Open Hubert Hurkacz zakończył udział w wielkoszlemowym Australian Open. Po czwartkowej porażce w singlu z Johnem Millmanem, w piątek Polak odpadł w pierwszej rundzie debla. Tenisista z Wrocławia i Kanadyjczyk Vasek Pospisil przegrali z Brytyjczykami Jaimem Murrayem i Nealem Skupskim 4:6, 4:6. Faworytem piątkowego spotkania byli Brytyjczycy, którzy w ubiegłym roku zameldowali się w półfinale US Open. Polsko-kanadyjska para wcześniej wystąpiła razem tylko raz. W Nowym Jorku przegrali w dwóch setach z braćmi Bryanami, Bobem i Mike’em. O zwycięstwie wyspiarzy w każdym z setów zdecydowało jedno przełamanie. Zanotowali je – kolejno – w siódmym i pierwszym gemie. Mecz trwał 77 minut. Porażka w pierwszej rundzie debla oznacza koniec występu Hurkacza w tej edycji Australian Open. Chociaż Polak po raz pierwszy w karierze był rozstawiony w Wielkim Szlemie, to nie przyniosło mu to szczęścia. Sposób na niepokonanego w tym roku do czwartku 22-latka znalazł reprezentant gospodarzy John Millman, który wygrał 6:4, 7:5, 6:3. W kolejnej rundzie Murray i Skupski zmierzą się z amerykańskim duetem Steve Johnson i Sam Querrey. Wynik meczu I rundy gry podwójnej mężczyzn: Jamie Murray, Neal Skupski (W.Brytania) – Hubert Hurkacz, Vasek Pospisil (Polska, Kanada) 6:4, 6:4. Sypnęło niespodziankami w Melbourne. Na trzeciej rundzie byłe liderki światowego rankingu Serena Williams i Karolina Woźniacka zakończyły udział w Australian Open. Amerykańska tenisistka musiała uznać wyższość Chinki Qiang Wang a Dunka polskiego pochodzenia Tunezyjki Ons Jabeur i tym samym zakończyła karierę. 29-letnia Woźniacka już wcześniej zapowiedziała, że po tej imprezie zakończy profesjonalną karierę. Wygrywając Australian Open w 2018 roku, wywalczyła swój jedyny tytuł wielkoszlemowy. W ostatnich latach zmagała się z reumatoidalnym zapaleniem stawów, chciała też spędzić więcej czasu ze swoją rodziną. Sklasyfikowanej na 36. miejscu listy WTA zawodniczce teraz udało się dotrzeć do trzeciej rundy, w której musiała uznać wyższość 78. w tym zestawieniu Jabeur, przegrywając 5:7, 6:3, 5:7. Po zakończeniu spotkania Dunka usiadła na krzesełku, a z jej oczu poleciały łzy. Najpierw głos zabrała Tunezyjka, która podkreśliła, że jej piątkowa rywalka jest inspiracją dla niej i wielu innych tenisistek. – Miałam szczęście, że byłam w tourze razem z tobą – zaznaczyła. Potem wywiadu na korcie udzieliła też Woźniacka, która wciąż ocierała łzy. Znana z poczucia humoru zawodniczka zaczęła od żartu. – Jedynym pasującym rozwiązaniem było to, że mój ostatni mecz był trzysetowy i zacięty, a karierę zakończyłam błędem z forhendu – skwitowała z uśmiechem. Potem przyznała, że lata spędzone w zawodowym tenisie były dla niej niesamowite. – To była wspaniała podróż – oceniła. Jabeur, która na otwarcie wyeliminowała rozstawioną z “12” Brytyjkę Johannę Kontę, po raz pierwszy w karierze awansowała do 1/8 finału w Wielkim Szlemie. Na tym etapie jej rywalką będzie Chinka Wang, która wyeliminowała w trzech setach przyjaciółkę Woźniackiej, Williams. Co ciekawe, w ostatnim meczu z tą rywalką (w 1/4 finału US Open) Amerykanka wygrała gładko 6:1, 6:0. Tym razem zagrała jednak była liderka rankingu zagrała bardzo słabo, co wykorzystała Chinka, która zwyciężyła 6:4, 6:7(2), 7:5. Serenie tym samym nie uda się wyrównać rekordu legendarnej Margaret Court, która wygrywała 24. turnieje Wielkiego Szlema. 38-letnia Amerykanka musi odłożyć marzenia na później. Również Alicja Rosolska i Danielle Collins zakończyły deblowy występ w wielkoszlemowym turnieju Australian Open na drugiej rundzie. Polsko-amerykański duet oddał walkowerem mecz z rozstawionymi z numerem 10 Japonkami Shuko Aoyamą i Eną Shibaharą. Rosolska i Collins na otwarcie pokonały Magdę Linette i Ukrainkę Katerynę Kozłową 5:7, 7:5, 6:0. W piątek Polka i Amerykanka nie wyszły na kort. Choć organizatorzy nie podali powodu ich nieobecności, można przypuszczać, że jest to efekt czwartkowego meczu Collins w grze pojedynczej, który zakończył się bardzo późno. Półfinalistka turnieju w Melbourne sprzed roku przegrała w drugiej rundzie z Julią Putincewą 4:6, 6:2, 5:7. Rosolska wystąpi w Melbourne jeszcze w mikście razem z Niemcem Andreasem Miesem. W deblu Łukasz Kubot w parze z Marcelo Melo, awansował do drugiej rundy. Polsko-brazylijski duet pokonał w Melbourne argentyńskich tenisistów Guillermo Durana i Diego Schwartzmana 6:3, 6:2. Wynik meczu 2. rundy gry podwójnej kobiet: Shuko Aoyama, Ena Shibahara (Japonia, 10) – Alicja Rosolska, Danielle Collins (Polska, USA) walkower. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

