Nowe projekty prosto z Europy

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Planowane jest wykonanie pilototażowego projektu rodzinnego we wschodniej części miasta Toronto: jest to projekt przewidujący zamieszkanie dużej rodziny, pewnie ze znajomymi, pod jednym dachem, ale mieszkania mają być zupełne oddzielne.

Ten nowy projekt, wstępnie nazwany V6 ma u podstawy również jedno pomieszczenie przewidziane na użytek komercjalny, który ma przynosić dochód, zapewniający pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości.

We wstępnej idei, powstanie tego typu domu zainicjowane było chęcią pomieszczenia dużej wielo-pokoleniowej rodziny, lecz według innych jest to dobry projekt dla tzw.„złotych dziewczyn”, czyli takich kobiet, które chcą zamieszkiwać razem, pod tym samym dachem, lecz w osobnych mieszkaniach, jednocześnie w towarzystwie jedynie kobiecym. Projekt ten jest również ciekawy dla inwestorów.

Pomysł na taki typ budynku podobno powstał w Niemczech. Jest to pomysł, który zachwalano jako budynek przeznaczony do zaoferowania pod jednym dachem różnych unikalnych oraz różnorodnych pomysłów, w tym wypadku pięć mieszkań oraz jeden lokal użytkowy, a nazwa V6 pochodzi od Vertical Six. Nie ma tam mowy o opłatach czynszowych (typu maintenance) jak w innych tego typu budynkach.

Inwestor, który planuje wybudowanie tego budynku, chce umieścić go w dzielnicy Leslieville. Będzie to niejako adaptacja budynku typu multi-level townhouse, czyli szeregowca wielopiętrowego, zainspirowanego europejskim pomysłem.

Lokalizacja została wybrana w okolicy, gdzie jest blisko do sieci tramwajowej oraz dróg rowerowych, które prowadzą do centrum miasta, ponadto blisko do sieci sklepów.

Budynek ten będzie również pewnego rodzaju wizytówką dla promocji tzw. „zielonego” stylu życia.

A więc z Austrii będzie importowany materiał na podłogi: jest to zrecyklowany, laminowany materiał drzewny, o strukturze węglowej, podobno bardzo mocny oraz odpony.

Ogrzewanie oraz oziębianie będzie typu kaloryferowego, napędzaneo przez elektryczność wolną od zanieczyszczeń węglowych. Wszystkie instalacje wodne będą o powolnym przepływie, nie zużywające dużo wody, a więc wodooszczędne. Całe wyposażenie oczywiście będzie oznakowane „Energy Star”, czyli energooszczędne, a oświetlenie typu LED-owego, natomiast okna potrójnie izolowane, oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, a także elementami „zielonej” technologii.

Jeśli chodzi o układ mieszkalny, to każde z mieszkań będzie rozplanowane na jednym poziomie, każde będzie posiadało swój osobny taras, a także własną pralnię oraz własną komórkę na składowanie nieużywanych przedmiotów.

Budynek będzie posiadał windę oraz wirtualnego gospodarza domu. W budynku będzie zainstalowana stacja ładowania akumulatorów dla samochodów elektrycznych, a także osobne pomieszczenie dla składowania rowerów.

Projekt ten będzie się mieścil na działce o szerokości 20 stóp, a więc dość typowej dla tej okolicy. Budynek będzie oferował okolo 6 400 stóp powierzchni mieszkalnej, a mieszkania będą o wielkości od 900 do 1 100 stóp kwadratowych.

Oczywiście, w miarę potrzeb, budynek taki można będzie oferować w zupełnie innej konfiguracji, np. mieszkania 2-kondygnacyjne, w zależności od zainteresowania rynku. Rozplanowanie zarówno mieszkań, jak i innych urządzeń można dostosować do wymogów klienta. Tego rodzaju koncept powinien z łatwościa przyjąć się na rynku nieruchomości.

Cały budynek jest wyceniony na 5,35 miliona dolarów. Według obecnie obowiazujących cen za mieszkanie w Toronto płaci się około tysiąca dolarów za stopę kwadratową powierzchni, a budynek ten jest wyceniony na pozimie nieco powyżej 800 dolarów za stopę kwadratowaą.

Cały projekt jest obecnie w budowie, więc nie jest jeszcze dostępny na rynku: ukończenie przewiduje się na wiosnę lub lato bieżącego roku.

