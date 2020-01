Nowe sposoby imigracji do Ontario Ontario ma taki niedobór malarzy przemysłowych, operatorów maszyn do szycia i monterów elektronicznych, że chce otworzyć drzwi dla mniej wykwalifikowanych zagranicznych pracowników, obiecując im stałe miejsce zamieszkania w zamian za podjęcie pracy w produkcji. Problem polega na tym, że przybysze muszą pracować poza Greater Toronto. W ramach rozszerzenia wcześniej ogłoszonego planu promowania imigracji do mniejszych społeczności prowincja opublikowała w środę proponowaną listę 13 kategorii stanowisk produkcyjnych, które kwalifikowałyby zagranicznych pracowników do otrzymania stałego pobytu w Kanadzie. W przeszłości Ontario zapewniało ścieżkę imigracyjną dla zatrudnionych w 10 zawodach, w tym w rolnictwie, budownictwie i usługach zdrowotnych, ale nie było żadnych ograniczeń co do miejsca podjęcia pracy. W ramach programu pracodawcy mogli zatrudniać cudzoziemców i polecać ich jako potencjalnych imigrantów do władz prowincji. Większość pracowników trafiała do Greater Toronto Area. Nie zaspokoiło to jednak zapotrzebowania na siłę roboczą w innych miejscach w Ontario. W grudniu Vic Fedeli, minister rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i handlu, ogłosił projekt pilotażowy, który pomoże rozpowszechnić korzyści płynące z imigracji zarobkowej w całym Ontario. „Małe miejscowości i wiejskie społeczności wyraziły zapotrzebowanie na siłę roboczą w niektórych lokalnych przedsiębiorstwach produkcyjnych” – powiedział w środę rzecznik ministerstwa. Proponowane w tym tygodniu rozszerzenie programu obejmuje 13 nowych kategorii produkcyjnych, w tym monterów i inspektorów; malarzy przemysłowych, lakierników i operatorów obróbki metali; operatorów przemysłowych maszyn do szycia; monterów elektroniki oraz operatorów maszyn w przetwórstwie żywności, napojów i innych produktów. Randstad Canada, dostawca usług kadrowych, właśnie opublikował listę 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Kanadzie w 2020 r., a cztery z nich to zawody fizyczne: kierowca ciężarówki, spawacz, robotnik ogólny i mechanik ciężki. Odzwierciedla to wcześniejszy raport Business Development Bank of Canada, w którym produkcję, handel detaliczny i budownictwo zidentyfikowano wśród sektorów, w których występują największe potrzeby. Debbie Douglas z Ontario Council of Agencies obsługującej imigrantów z zadowoleniem przyjęła proponowane zmiany, ale powiedziała, że ​​urzędnicy muszą zrobić więcej, aby pomóc nowo przybyłym w pozostaniu w tych społecznościach. „Zarówno rządy prowincji, jak i federalne będą musiały wspierać gminy, a także agencje pomocy dla imigrantów i uchodźców, aby budować społeczności, w których nowi mieszkańcy będą chcieli pozostać”. W tym roku Ottawa pozwołiła prowincji Ontario wybrać 6650 własnych imigrantów, którzy najlepiej zaspokoją potrzeby lokalnego rynku pracy. Prowincja chciałaby podwoić tę liczbę w 2022 r. Do 2 marca trwać mają publiczne konsultacje na temat poprawek rządu do programu imigracyjnego Ontario. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

