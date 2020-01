Nowe wskazania Zegara Zagłady. Do katastrofy jest bliżej niż kiedykolwiek. Ludzkość od zagłady dzieli zaledwie 100 sekund – obwieścili w czwartek naukowcy. Na szczęście jest to metaforyczne 100 sekund. Nie ulega jednak wątpliwości, że wskazówki Zegara Zagłady, stworzonego przez naukowców w 1947 roku, nigdy nie były tak blisko metaforycznej “północy”. Zegar zagłady został stworzony przez naukowców skupionych wokół pisma “Bulletin of Atomic Scientists” w 1947 roku. Wskazuje on, jak daleko od zagłady nuklearnej jest ludzkość. Pomiary są aktualizowane co roku. Podczas konferencji 23 stycznia badacze stosunków międzynarodowych pod kątem m.in. zagrożenia nuklearnego poinformowali, że wskazówki powinny zostać przesunięte o kolejne 20 sekund. Oznacza to, że do metaforycznej “północy” brakuje już tylko 100 sekund. Tak blisko zagłady ludzkość nie była nigdy, nawet w 1953 roku, kiedy to USA i ZSRS w odstępie dziewięciu miesięcy przeprowadziły dwie próby jądrowe. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

