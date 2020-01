Nowe zdjęcia Słońca. Tak blisko jeszcze go nie było widać. Pierwszy raz w historii możemy zobaczyć Słońce z taką dużą szczegółowością. Teleskop słoneczny Daniel K Inouye na Hawajach zrobił fotografię naszej gwiazdy z dużą dokładnością. Powierzchnia Słońca wygląda na nich jak samorodek złota lub kukurydza. Teleskop należy do Amerykańskiego Narodowego Obserwatorium Słońca i kosztował 344 mln dol. Mieści się na szczycie wulkanu Haleakalā na wyspie Maui. Jest to największe tego typu urządzenie na świecie. Teraz zaprezentowano nowe zdjęcia Słońca zrobione przy użyciu tego teleskopu. Powierzchnia Słońca wygląda na nich jak samorodki złota lub kukurydza. Naukowcy jednak przekazali, że każdy “mały” element, który widać na zdjęciach, jest wielkości powierzchni Francji. Każdy z tych elementów przenosi masy gorącego wzbudzonego gazu lub plazmy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

