Obchody w Yad Vashem: w czasie filmu przedstawiono mapę z błędami historycznymi Podczas prezentacji w trakcie V Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie przedstawiono mapę sugerującą, że niemiecka agresja na kraje Europy rozpoczęła się w 1942 r. Naniesiono na nią też błędne kontury Polski. Zaprezentowany przed wystąpieniem prezydenta Francji Emmanuela Macrona film, w którym pojawiły się mapy, miał tłumaczyć niemiecką nazistowską agresję na Europę. Ofensywę symbolizował kolor brunatny. Jedna z map podpisana została “Nazistowski podbój 1942”. Zgodnie z nią niemiecka agresja objęła m.in. Austrię, Czechosłowację, Polskę, Węgry, Danię, Białoruś, Litwę i Łotwę. Kolor brunatny wypełnił również terytorium podpisane “Prusy Wschodnie”. Obszar ten w latach 1933-1945 był częścią III Rzeszy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

