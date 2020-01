Obraźliwy artykuł o Tomaszu Grodzkim. “Jest pochodzenia żydowskiego?” “Czy marszałek Senatu Tomasz Grodzki jest pochodzenia żydowskiego?” – zastanawia się autor tekstu w “Najwyższym Czasie!”. Publicysta Daniel Passent ocenił artykuł jako “brednie”, a sam marszałek Senatu nazwał go “obrzydliwym”. Marian Miszalski w najnowszym numerze prawicowej gazety “Najwyższy Czas!” pisze o pochodzeniu Tomasza Grodzkiego. Po co? “Przejawia ambicje polityczne i został aż marszałkiem polskiego Senatu – sprawa pochodzenia staje się bardzo ważna. W polityce pochodzenie odgrywa olbrzymią rolę!” – wyjaśnia. “Wokół Grodzkiego coraz bardziej śmierdzi: coraz więcej oskarżeń o łapownictwo” – zaznaczył autor tekstu. Przypuszcza, że Grodzki ma żydowskie lub półżydowskie pochodzenie. Świadczyć mają o tym “fizis nowego marszałka Senatu i jego ożywiona gestykulacja”, ale nie tylko. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.