Od teraz wybory pod kontrolą PiS. Prezydent powołał nowy skład PKW. "Państwowa Komisja Wyborcza jest jednym z podstawowych elementów gwarancyjnych funkcjonowania demokracji w tym jej najbardziej sztandarowym wymiarze, jakim są wybory" – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Problem w tym, że w gronie powołanych członków PKW większość stanowią osoby związane z PiS. Od dziś Państwowa Komisja Wyborcza jest już zupełnie inna niż dotąd. Wcześniej dziewięciu członków PKW desygnowali prezesi trzech na najwyższych organów władzy sądowniczej w Polsce – Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Każdy z nich wskazywał po trzech członków Komisji. PiS zmienił te zasady. Teraz sędziów wybierają nie sędziowie, lecz politycy. Konkretnie – siedmiu członków PKW to osoby wybrane tuż przed Bożym Narodzeniem przez Sejm. Wówczas w przedświątecznej gorączce to wydarzenie mogło umknąć uwadze. Dziś nowym członkom PKW akty powołania wręczył prezydent Andrzej Duda. Warto więc zwrócić uwagę na to, kto znalazł się w jej składzie.

