Odzież termoaktywna: Fakty i mity bielizny termoaktywnej Odzież termoaktywna to jeden z produktów najczęściej wybieranych przez sportowców. Zobacz fakty i mity na temat bielizny termoaktywnej. Fakty i mity na temat odzieży termoaktywnej Bielizna termoaktywna spełnia swoje określone funkcje. Jest ona często dwuwarstwowa, dzięki czemu łatwiej zatrzymuje ciepło. Można stwierdzić, że jednym z mitów jest stwierdzenie, że używając odzieży termoaktywnej, nasz organizm nie będzie się pocił. Nic bardziej mylnego. Odzież termoaktywna odprowadza nagromadzoną wilgoć na zewnątrz ubrania. Wiele osób uważa, że z bielizny termoaktywnej korzysta się wyłącznie w sezonie zimowym. Jednak jej zastosowanie znajdziemy w temperaturze od -5 do 20 stopni Celsjusza. Odzież chroni nas również przed śniegiem, deszczem, silnym wiatrem i promieniami słonecznymi. Bielizna termoaktywna stosowana jest do różnego rodzaju aktywności fizycznej. Klientami, którzy często decydują się na zakup odzieży termoaktywnej, są biegacze, rowerzyści, narciarze, snowboardziści czy pasjonaci wspinaczek górskich. Z pewnością ubrania termoaktywne gwarantują poczucie komfortu. Co więcej, zastosowany materiał jest miękki i miły w dotyku. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu odzieży termoaktywnej? Każda osoba uprawiająca sport powinna posiadać w swojej szafie chociaż jedną parę odzieży termoaktywnej. Bielizna stworzona jest zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów sportów zimowych. Podczas zakupu produktu, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników. Na początek musimy wybrać odpowiedni rozmiar. Jeżeli decydujemy się na zakup online, skorzystajmy z tabeli rozmiarów dostępnej na stronie sklepu internetowego. Pamiętajmy, o wybraniu odzieży dopasowanej do naszego ciała. Ważne, aby nie krępowała ona ruchów podczas wysiłku fizycznego. Jeżeli bielizna będzie zbyt luźna nie będzie ona spełniała swojej podstawowej funkcji – pot nie wchłonie się w odzież, przez co będziemy czuli się dość niekomfortowo. Odzież termoaktywna powinna być wykonana z najwyższej jakości produktu. Jednym z przodujących producentów odzieży termoaktywnej jest Jack Wolfskin. W sklepie online znajdziemy bieliznę zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Produkt szukajmy pod hasłem „bielizna funkcjonalna”. Bielizna termoaktywna – gdzie ją zamówić? Odzież termoaktywną możemy zakupić w sklepie stacjonarnym w wybranej galerii handlowej lub w sklepie online. Sklep e-Horyzont.pl oferuje szeroki asortyment produktów, który dostępny jest w przystępnych cenach. Warto śledzić oferty dostępne na stronie online, ponieważ możemy często natrafić na ciekawe i atrakcyjne promocje cenowe. W sklepie e-Horyzont.pl znajdziemy zarówno odzież, sprzęt sportowy, jak i inne przydatne akcesoria. Jeżeli szukamy produktów dla naszych pociech, w sklepie znajdziemy odzież dziecięcą wykonaną z ciekawych i kolorowych wzorów. W ofercie mamy możliwość wyboru asortymentu zimowego oraz letniego. Jeżeli często uprawiamy sport, zwłaszcza w sezonie zimowym warto, abyśmy wyposażyli swoją garderobę w bieliznę termoaktywną. Sprawdza się ona nie tylko i wyłącznie w zimę, ale możemy ją użytkować również w sezonie wiosenno-letnim. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.