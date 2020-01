Opozycja o noweli ustaw sądowych: to prawdziwy zamach stanu Nowela ustaw sądowych nie tylko zamyka usta sędziom, ale łamie prawo do sądów wszystkich obywateli – mówili posłowie opozycji przed głosowaniem nad uchwałą Senatu ws. odrzucenia noweli ustaw sądowych. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka negatywnie zaopiniowała w środę uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustaw sądowych, która rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Poseł PiS Piotr Sak – przedstawiając sprawozdanie komisji – mówił, że części sędziów “niezawisłość pomyliła się z bezkarnością”. Politykom opozycji zarzucił zaś, że “nie mają krzty szacunku do konstytucji” i są “donosicielami, prowadzą antypolską działalność w imię doraźnych i politycznych celów”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

