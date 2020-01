Ostatnia przeszkoda na drodze do brexitu usunięta Niespodzianki nie było, ale były łzy, krzyki, wiersze, piosenki i awantury. Parlament Europejski zatwierdził umowę rozwodową z UE. Brytyjscy posłowie pożegnali się z Brukselą w dramatycznym stylu. “Czy w niepamięć pójść ma stary druh, wspomnienie zgasnąć w nas?” – tymi słowami zaczyna się “Auld Lang Syne”, czyli stara szkocka pieśń autorstwa poety Roberta Burnsa. I tymi słowami europejscy posłowie pożegnali swoich brytyjskich kolegów i całe Zjednoczone Królestwo po tym, jak zatwierdzili umowę brexitową i dając zielone światło wyjściu Wielkiej Brytanii w nocy z piątek na sobotę. Grupa brytyjskich studentów oglądających obrady z galerii płakała rzewnymi łzami. Wzruszenia nie kryli sami politycy – jeszcze kilka minut po tym wszystkim niektórzy brytyjscy posłowie mieli czerwone oczy i łamiącym się głosem odpowiadali na pytania dziennikarzy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.