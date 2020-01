Paleciak elektryczny – łatwy sposób na usprawnienie pracy Twojej firmy

Paleciak elektryczny jest jednym z najpopularniejszych urządzeń ułatwiających na co dzień pracę wielu przedsiębiorstw. Można go spotkać zarówno w małych, jak i większych magazynach. Dowiedz się, dlaczego tylu przedsiębiorców decyduje się na zakup wózka paletowego i jak może on pomóc Twojej firmie!

Transport ładunków na niewielkie odległości to czynność, w której paleciaki sprawdzają się idealnie. Przyspieszają tempo pracy i odciążają pracowników w codziennych obowiązkach. Liczne zalety paleciaków elektrycznych sprawiają, że coraz częściej zastępują one wózki ręczne. Jednak czym tak właściwie jest wózek elektryczny paletowy?

Czym charakteryzuje się paleciak elektryczny?

Wózki paletowe to urządzenia, które służą do usprawniania prac magazynowych. Używa się ich do rozładunku, załadunku, przewożenia różnych przedmiotów na małe odległości i umieszczania ich we właściwych miejscach. Ich nazwa nawiązuje do ergonomicznego kształtu, który umożliwia sprawne przewożenie palet. Stanowią nieocenioną pomoc przy wszelkiego rodzaju procesach produkcji.

Wózek paletowy elektryczny, jak sama nazwa wskazuje, jest paleciakiem napędzanym elektrycznie, co sprawia, że operator nie musi do jego przemieszczania używać wiele siły własnej. Jest to ich główna zaleta, dzięki której urządzenia te są bardzo cenione w codziennej pracy, a ich popularność rośnie. Brak konieczności użycia siły fizycznej sprawia, że bez najmniejszego problemu mogą je obsługiwać także kobiety oraz osoby obawiające się urazów kręgosłupa.

Wśród innych zalet wózków z elektrycznym napędem wymienić można wydajność i większe możliwości. Obecność silnika w urządzeniu sprawia, że automatycznie zwiększa się ich udźwig (w przypadku niektórych modeli jest to nawet 2,5 tony!), a niektóre modele wyposażone są również w maszt umożliwiający podnoszenie towaru na większe wysokości.

Nie bez znaczenia jest też ich solidna budowa, która gwarantuje wytrzymałość sprzętu. Dzięki temu posłuży on firmie długi czas, nawet jeśli jest użytkowany w wymagającym środowisku. Niewielkie rozmiary ułatwiają przemieszczanie się na małych przestrzeniach i dotarcie do asortymentu ułożonego w miejscach, do których duży wózek widłowy nie miałby dostępu.

Jak widać, paleciak elektryczny ma wiele zalet.

Rodzaje paleciaków z napędem elektrycznym

Urządzenia te, w zależności od wyposażenia i sposobu prowadzenia, można podzielić na:

wózki paletowe elektryczne prowadzone ręcznie – te pojazdy zbliżone są do ich ręcznych odpowiedników. Dają operatorowi dużą swobodę w prowadzeniu i sterowaniu, jednak dzięki obecności napędu nie wymagają użycia dużej siły. Ich obsługa jest bardzo prosta i niewiele różni się od prowadzenia paleciaka ręcznego.

wózki paletowe z platformą dla operatora – prowadząc ten pojazd operator nie musi przemieszczać się za pomocą własnych nóg, a stojąc na wydzielonej platformie poza wózkiem. Takie rozwiązanie sprawdza się doskonale, gdy istnieje konieczność transportowania przedmiotów na większe odległości i z większą prędkością – nawet do 10 km/h (dla porównania – prędkość wózka prowadzonego ręcznie wynosi 5-6 km/h).

wózki paletowe z miejscem dla operatora – od wyżej opisanego wózka różni go to, że miejsce dla operatora usytuowane jest wewnątrz pojazdu, co jest bezpieczniejszym rozwiązaniem.

wózki paletowe z masztem – jak wspomniano wyżej – służy on do podnoszenia przedmiotów na pewną wysokość, np. regał magazynowy.

Paleciak elektryczny – gdzie będzie pomocny?

Wózek paletowy z elektrycznym napędem sprawdzi się w pracach lekkich i średnio lekkich. Znajduje swoje zastosowanie w bardzo wielu branżach, a szczególnie w logistycznej, farmaceutycznej i spożywczej, gdzie jest wykorzystywany zarówno w magazynach, jak i zapleczach i halach sklepowych.

Ułatwia pracę centrów i składów dystrybucyjnych, hurtowni, a także zakładów produkcyjnych i wszelkiego rodzaju marketów. Może być również używany w ciężarówkach dostawczych, jako pomoc w układaniu towaru.

Ten typ urządzeń, ze względu na swoją budowę, ma także pewne ograniczenia odnośnie warunków pracy. Paleciaki elektryczne sprawdzą się do:

• pracy na płaskiej, równej powierzchni – nierówny teren i wyboje to zdecydowanie nieodpowiednie warunki dla tego urządzenia, za to gładka podłoga magazynu będzie idealna;

• transportu ładunków o małej i średniej masie – przy zakupie paleciaka należy zwrócić uwagę na maksymalny udźwig, gdyż przewożenie przedmiotów cięższych od tej wartości jest negatywne dla urządzenia, a przede wszystkim niebezpieczne dla pracowników;

• niskiego składowania – wózki paletowe mogą podnieść asortyment na zaledwie 20 cm. Wózki z masztem pozwolą już na osiągnięcie większej wysokości, jednak wciąż nie przekracza ona kilku metrów i należy o tym pamiętać.

Paleciak elektryczny jest pojazdem przeznaczonym przede wszystkim do transportu wewnętrznego na stosunkowo małych odległościach i do tego celu sprawdza się idealnie.

Co warto wiedzieć przed zakupem elektrycznego wózka paletowego?

Przy wyborze tego urządzenia należy kierować się przede wszystkim charakterem działalności firmy i tym, do czego dany sprzęt będzie wykorzystywany. Trzeba wziąć pod uwagę gabaryty przewożonych przedmiotów, odległość, na jaką będą transportowane oraz układ przestrzenny miejsca pracy (szerokość i mnogość alejek). Z tego względu należy zwrócić uwagę na:

• wielkość wózka,

• jego rodzaj i sposób sterowania (np. z platformą dla operatora lub prowadzony ręcznie),

• dopuszczalny udźwig,

• wysokość podnoszenia,

• długość wideł,

• markę i model – oryginalne wózki od sprawdzonych producentów posłużą zdecydowanie dłużej,

• czas pracy silnika – napęd elektryczny wymaga ładowania, zatem długość pracy między ładowaniami to istotna informacja,

• cenę – na rynku dostępnych jest tyle ofert, że jest w czym wybierać. Trzeba pamiętać, że dobra jakość przeważnie kosztuje więcej. Koszt przeciętnego paleciaka elektrycznego to ok. 20 tysięcy zł.

Przed zakupem trzeba także wiedzieć, że do obsługi tych pojazdów potrzebne są odpowiednie uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Istnieje tutaj rozgraniczenie na pełen dozór (w przypadku wózków z platformą i miejscem dla operatora) oraz nadzór częściowy (dla sterowanych ręcznie). W tym pierwszym przypadku przegląd powinien być wykonywany raz do roku, natomiast w drugim – raz na 2 lata.

Podsumowanie

Wózki paletowe z napędem elektrycznym to niezwykłe usprawnienie codziennej pracy wielu firm. Doskonale sprawdzają się do transportu wewnętrznego przedmiotów na niewielkie odległości, usprawniają prace magazynowe i stanowią duże wsparcie dla pracowników. Jeśli te czynności wpisują się w działalność Twojego przedsiębiorstwa, to paleciak elektryczny będzie świetnym zakupem!