Papież otrzymał petycję ws. ojca Rydzyka Papież Franciszek otrzymał "Apel o ukrócenie politycznej działalności Tadeusza Rydzyka". Jego twórcy liczą na to, że zbiorą poparcie 200 tys. osób. Kanadyjczyk polskiego pochodzenia Thomas Lukaszuk dotrzymał słowa i doprowadził do tego, że petycja wylądowała na biurku Głowy Kościoła. Najpierw przekazał ją arcybiskupowi Edmonton w czterech językach (polskim, angielskim, włoskim i hiszpańskim), a także jej elektroniczną kopię z podpisami, a następnie wysłał ją zarówno do nuncjusza apostolskiego w Kanadzie, jak i bezpośrednio do Franciszka. Dostał już potwierdzenie, że przesyłki dotarły do adresatów. – Nuncjusz przysłał mi maila, potwierdzając, że on i Ojciec Święty otrzymali mój list oraz petycję – mówi Onetowi Thomas Lukaszuk.

