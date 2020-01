Pięć lat złotych myśli, wygrażania UE i hołdów wobec prezesa Polska po 1989 roku to nie była „zdrowa Polska”. Tylko PiS jest dobry. Nie wolno krytykować naszej reformy sądownictwa, bo jest jedynie słuszna, a ustawa o IPN to nasz oręż w walce o Polską prawdę historyczną, za to Unii Europejskiej – tej wyimaginowanej wspólnocie – wara od nas. Przypominamy opinie i poglądy prezydenta Dudy „Panie prezesie, melduję wykonanie zadania!” – tymi słowami skierowanymi do swego brata i szefa swojej partii na wieczorze wyborczym rozpoczął w 2005 roku swoją prezydenturę Lech Kaczyński. Dziesięć lat później wierny partyjnej tradycji prezydent Andrzej Duda wygłosił laudację Jarosława Kaczyńskiego. „Trzeba być wielkim człowiekiem, wielkim patriotą, absolutnie przekonanym do realizacji swojej idei budowy silnej Polski, idei tej, którą ma PiS, by mimo oczywistych, jak u każdego człowieka, własnych ambicji, oddać pałeczkę̨ władzy w ręce ludzi, z którymi dotychczas pan blisko współpracował” – mówił Duda do prezesa PiS 13 listopada 2015 roku. I jeszcze do Kaczyńskiego: „Z całą pewnością jest pan wielkim politykiem, z całą pewnością jest pan wielkim strategiem, ale ja muszę dodać jeszcze jedno (…) – jest pan wielkim człowiekiem”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

