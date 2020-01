Pierwsza taka maszyna na świecie w Vancouver W Vancouver zainstalowano pierwszy na świecie automat, z którego można pobrać opioidy. W mieście co roku dochodzi do tysięcy zgonów związanych z przedawkowaniem tych leków, prawdopodobnie z powodu skażenia ich toksycznymi zanieczyszczeniami. Dozownik hydromorfonu, który działa jak bankomat na leki, jest bezpłatną alternatywą dla heroiny. Maszyna została stworzona przez MySafe Project, której szefem jest dr Mark Tyndall, profesor medycyny w UBC (University of Brotish Columbia) School of Population and Public Health. „Hydromorfon jest legalny i jest tani, a ludzie będą go używać” – powiedział Tyndall w wywiadzie, zauważając, że apteki legalnie przepisują ten lek w całym kraju. „Dla wielu osób hydromorfon był akceptowalną alternatywą dla heroiny”. Ważący około 800 funtów dozownik działa jak bankomat i wydaje opioidy tylko użytkownikom opioidów zarejestrowanym w swoim systemie. Dzięki nowej technologii biometrycznej maszyna jest w stanie rozpoznać wzory żył na dłoniach zarejestrowanych osób. Jeśli pasują, wydawana jest bezpieczna dawka hydromorfonu, leczniczej alternatywy dla heroiny. Według Vancouver Sun tylko osiem osób jest na razie zarejestrowanych do korzystania z urządzenia. W ramach projektu MySafe opublikowano także w mediach społecznościowych wideo opisujące działanie maszyny.



MySafe pracuje również nad aplikacją, która umożliwi monitorowanie zażywania narkotyków. Maleńkie pigułki hydromorfonu kosztują 35 centów każda i są zazwyczaj przyjmowane doustnie lub przez kruszenie i wstrzykiwanie ich dożylnie w formie płynnej, podaje Tyndall. Uzależnieni zwykle potrzebują od 10 do 16 tabletek dziennie. Z jego dotychczasowego doświadczenia wynika, że ​​ludzie mają tendencję do pozostawania na ustalonej dawce lub próbują zmniejszyć spożycie by uniezależnić się od opioidów. Prowincja Kolumbia Brytyjska ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego w 2016 r. w odpowiedzi na rosnącą liczbę zgonów związanych z przedawkowaniem. Według danych władz Vancouver ponad 3600 osób w całej prowincji straciło życie z powodu przedawkowania. Główną przyczyną zgonów jest zanieczyszczenie narkotyków fentanylem, karfentanylem i innymi substancjami. Według MySafe, od 2015 r. w B.C. doszło do ponad 5000 zgonów z powodu przedawkowania. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

